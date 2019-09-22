Эксперт оценил слова депутата Рады о собственных ценностях Украины

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Полина Полетаева
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT оценил заявление депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирины Верещук о том, что Украине не следует копировать всё с ЕС, так как у неё есть свои ценности.
Эксперт оценил слова депутата Рады о собственных ценностях Украины
  • Киев. Архивное фото / © РИА Новости

По мнению Безпалько, заявление может отражать лишь убеждения самой Верещук.

Как считает эксперт, для того чтобы Украина могла идти по собственному пути, страна должна обладать «чёткой идеологией, которая направлена на следование по собственному пути», однако переход на европейское законодательство в области энергетики и раскол православной церкви «свидетельствуют о прямо противоположных процессах».

Ранее депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что Украина для Евросоюза важнее, чем Брюссель для Киева.

По её словам, Киеву следует «учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе», однако «копировать всё подряд» нет смысла. Депутат подчеркнула, что у Украины есть «собственные ценности, которые необходимо беречь».

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