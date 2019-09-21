Восемь полицейских пострадали при разгоне протестующих во Львовской области

Восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали во время разгона протестующих, заблокировавших движение поездов во Львовской области.

Об этом говорится на странице украинского регионального отделения полиции в Facebook.

«Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется», — указали в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 279 УК Украины («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»).

В марте в Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в полицейских.