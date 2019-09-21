Восемь полицейских пострадали при разгоне протестующих во Львовской области

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Восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали во время разгона протестующих, заблокировавших движение поездов во Львовской области.
Восемь полицейских пострадали при разгоне протестующих во Львовской области
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице украинского регионального отделения полиции в Facebook.

«Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется», — указали в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 279 УК Украины («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»).

В марте в Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в полицейских.

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