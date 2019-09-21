Десять военных ранены в результате взрыва на полигоне в Казахстане

Короткая ссылка
Минобороны Казахстана сообщило о ранении десяти сапёров из-за самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в ходе плановых подрывных работ.
Десять военных ранены в результате взрыва на полигоне в Казахстане
  • © mod.gov.kz

«21 сентября в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыс) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что все пострадавшие были доставлены в полевой госпиталь оборонного ведомства.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В июле в результате подрыва гранаты на учебном полигоне ранения получили двое казахстанских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить