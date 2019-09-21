Десять военных ранены в результате взрыва на полигоне в Казахстане

Минобороны Казахстана сообщило о ранении десяти сапёров из-за самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в ходе плановых подрывных работ.

«21 сентября в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыс) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что все пострадавшие были доставлены в полевой госпиталь оборонного ведомства.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В июле в результате подрыва гранаты на учебном полигоне ранения получили двое казахстанских военнослужащих.