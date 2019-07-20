Двое военнослужащих в Казахстане пострадали от взрыва гранаты

В Казахстане в результате подрыва гранаты на учебном полигоне ранения получили двое военнослужащих.

«В Мангистауской области военнослужащие срочной службы воинской части 99116 Кошелев и Жаманбаев получили травмы в результате подрыва гранаты на учебном полигоне», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы министерства обороны Казахстана.

Также сообщается, что обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, военнослужащие получили травмы в результате нарушения мер безопасности.

Одного из них планируют транспортировать в Нур-Султан в воскресенье, 21 июля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру обороны республики Нурлану Ермекбаеву за инцидент на арсенале в городе Арысь, где произошла серия взрывов.