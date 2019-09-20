В Госдуме ответили украинскому министру по поводу конфискации земель россиян

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что власти страны намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне.

«Не думаю, что найдётся хоть один рисковый российский бизнесмен, который захочет приобрести украинскую землю, учитывая отношения между Москвой и Киевом. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов решил просто погреться в лучах славы, чтобы все видели, какой он патриот из разряда «ни пяди земли россиянам», — отметил Бальбек.

По словам парламентария, на это заявление стоит обратить внимание потенциальным инвесторам.

«Стоит завтра чем-то не угодить украинской власти — и будешь ободран как липка. При сегодняшней не самой понятной внутренней и внешней политике Украины сельхозугодья могут приобретать только американские инвесторы, потому что Вашингтон не разговаривает с Киевом, а диктует ему условия», — заключил Бальбек.

Ранее Милованов пригрозил конфисковывать приобретённые на Украине сельхозземли у россиян.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли.