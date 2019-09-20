В Госдуме ответили украинскому министру по поводу конфискации земель россиян

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что власти страны намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне.
В Госдуме ответили украинскому министру по поводу конфискации земель россиян
  • © Государственная Дума РФ

«Не думаю, что найдётся хоть один рисковый российский бизнесмен, который захочет приобрести украинскую землю, учитывая отношения между Москвой и Киевом. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов решил просто погреться в лучах славы, чтобы все видели, какой он патриот из разряда «ни пяди земли россиянам», — отметил Бальбек.

По словам парламентария, на это заявление стоит обратить внимание потенциальным инвесторам. 

«Стоит завтра чем-то не угодить украинской власти — и будешь ободран как липка. При сегодняшней не самой понятной внутренней и внешней политике Украины сельхозугодья могут приобретать только американские инвесторы, потому что Вашингтон не разговаривает с Киевом, а диктует ему условия», — заключил Бальбек.

Ранее Милованов пригрозил конфисковывать приобретённые на Украине сельхозземли у россиян.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить