Глава МИД Украины подтвердил планы Киева вступить в НАТО

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» заявил, что украинская сторона не отказывается от планов вступить в Североатлантический альянс.
Глава МИД Украины подтвердил планы Киева вступить в НАТО
  • РИА Новости

«Да. Мы идём к членству в НАТО», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. 

Также он сказал, что Киев не отказывается от «Плана действий по членству в НАТО» (ПДЧ).

При этом украинские власти, по его словам, «отказываются от риторики», которая вредила в продвижении к ПДЧ.

Пристайко добавил, что когда украинские органы власти применят необходимое количество стандартов, то Киев станет «взаимосовместимым с НАТО».

Также Пристайко заявил, что Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернёт под свой контроль предприятия, находящиеся на этой территории.

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