Глава МИД Украины подтвердил планы Киева вступить в НАТО
- РИА Новости
«Да. Мы идём к членству в НАТО», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Также он сказал, что Киев не отказывается от «Плана действий по членству в НАТО» (ПДЧ).
При этом украинские власти, по его словам, «отказываются от риторики», которая вредила в продвижении к ПДЧ.
Пристайко добавил, что когда украинские органы власти применят необходимое количество стандартов, то Киев станет «взаимосовместимым с НАТО».
Также Пристайко заявил, что Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернёт под свой контроль предприятия, находящиеся на этой территории.