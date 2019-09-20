Белоруссия выступила за скорейший обмен послами с США

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск выступает за скорейший обмен послами с США.
Белоруссия выступила за скорейший обмен послами с США
  • Reuters

«Безусловно, по нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов», — приводит ТАСС слова Глаза.

Он отметил, что «речь идёт о важном, принципиальном политическом решении направить в столицы двух стран чрезвычайных и полномочных послов». 

Ранее заместитель госсекретаря Дэвид Хейл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты и Белоруссия готовятся объявить о планах вернуть послов

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