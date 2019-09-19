На Украине открыли три дела против главы Нацбанка Смолия
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«Зарегистрированы три дела. Они заведены на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования», — приводит «Украинская правда» сообщение НАПК.
Он также сообщил, что следователи уже получили доступ к дополнительным сведениям по декларациям Смолия.
По данным издания, общая сумма недостоверных сведений в декларациях 2015—2017 годов главы Нацбанка Украины составляет 18,3 млн гривен (около $740 тыс. — RT).
Ранее в Государственном бюро расследований Украины заявили, что экс-глава государства Пётр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел.