В полиции рассказали о «психологической драме» мужчины с моста в Киеве

Алексей Белько, угрожавший взорвать мост в Киеве, не выдвигал требований, у него была психологическая драма. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко.

По его словам, с мужчиной общалась его девушка, он так требовал, передаёт Liga.net.

«Там сумбурное немного было. По моему опыту, как я мог определить, он был под влиянием каких-то веществ, поэтому диалога как такового не было, отрывочные фразы. Никаких требований, тем более политических. Это у него был надрыв, психологическая драма, и такое действие он совершил», — сказал Крищенко.

Он отметил, что Белько сожалеет и просит прощения.

18 сентября мужчина остановил движение по мосту в Киеве, угрожая его взорвать. При этом он стрелял в воздух. Спустя несколько часов он был задержан.

Взрывчатки у него не обнаружили.

Подробнее — в материале RT.