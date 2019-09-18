Полиция установила личность угрожавшего взорвать мост в Киеве
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«В ходе первоочередных мер была установлена личность этого человека — он бывший военнослужащий, его уволили», — приводит Интерфакс слова начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.
Он также заявил, что у мужчины три месяца назад изымали взрывчатку.
18 сентября неизвестный, находясь на мосту в Киеве, угрожал его взорвать, а также сделал несколько выстрелов в воздух. Позднее полиция задержала злоумышленника.