Полиция установила личность угрожавшего взорвать мост в Киеве

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В полиции сообщили об установлении личности мужчины, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. По их данным, это бывший военнослужащий.
Полиция установила личность угрожавшего взорвать мост в Киеве
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«В ходе первоочередных мер была установлена личность этого человека — он бывший военнослужащий, его уволили», — приводит Интерфакс слова начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

Он также заявил, что у мужчины три месяца назад изымали взрывчатку.

18 сентября неизвестный, находясь на мосту в Киеве, угрожал его взорвать, а также сделал несколько выстрелов в воздух. Позднее полиция задержала злоумышленника.

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