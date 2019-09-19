В Раде раскрыли детали «формулы Зеленского» по Донбассу
- Reuters
По его словам, инициатива не предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины относительно «особого статуса» территорий.
«И это существенный шаг вперёд по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев», — написал депутат в Facebook.
Он отметил, что выборы и другие элементы политической части Минских соглашений могут быть реализованы только после выполнения части договорённостей, связанной с безопасностью (прекращение огня и так далее).
При этом, подчеркнул Яременко, голосование в органы местной власти должно пройти одновременно на всей территории страны на основе единого закона по достижении условий безопасности.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о «формуле» президента Владимира Зеленского по Донбассу.
Дипломат заявил, что если ряд шагов не поможет урегулировать конфликт, то придётся пойти на «другие радикальные меры».