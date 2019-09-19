Президент Эстонии оценила ситуацию с безвизовым режимом для украинцев

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают на работу в балтийскую республику, сохранится.

Об этом она сообщила в интервью «Европейской правде», отвечая на вопрос о возможности реализации главой МВД Эстонии, лидером Консервативной народной партии (EKRE) Мартом Хельме законодательных инициатив по отмене безвизового режима для трудовых мигрантов с Украины.

«Прежде всего, это (EKRE. — RT) — новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность. В конце концов, безвизовый режим — это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа», — сказала Кальюлайд.

Президент отметила быструю реакцию министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на инициативу Хельме и заверила, что подход к безвизовому режиму с Украиной не будет изменён.

«Вы можете быть уверены в этом», — заявила она.

По данным МВД Эстонии, в 2018 году разрешение на краткосрочную работу в республике получили около 16 тыс. украинцев. Безвизовый режим для Украины был введён Евросоюзом 11 июня 2018 года.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил об усилении «миграционного давления с востока» на балтийскую республику.