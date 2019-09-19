Президент Эстонии оценила ситуацию с безвизовым режимом для украинцев

Короткая ссылка
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают на работу в балтийскую республику, сохранится.
Президент Эстонии оценила ситуацию с безвизовым режимом для украинцев
  • globallookpress.com

Об этом она сообщила в интервью «Европейской правде», отвечая на вопрос о возможности реализации главой МВД Эстонии, лидером Консервативной народной партии (EKRE) Мартом Хельме законодательных инициатив по отмене безвизового режима для трудовых мигрантов с Украины.

«Прежде всего, это (EKRE. — RT) — новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность. В конце концов, безвизовый режим — это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа», — сказала Кальюлайд.

Президент отметила быструю реакцию министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на инициативу Хельме и заверила, что подход к безвизовому режиму с Украиной не будет изменён.

«Вы можете быть уверены в этом», — заявила она.

По данным МВД Эстонии, в 2018 году разрешение на краткосрочную работу в республике получили около 16 тыс. украинцев. Безвизовый режим для Украины был введён Евросоюзом 11 июня 2018 года. 

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил об усилении «миграционного давления с востока» на балтийскую республику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить