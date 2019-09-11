Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.

По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы.

«Троянским конём в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — приводит ERR слова Хельме.

При этом он отметил, что полностью закрыть миграционные потоки не получится, однако, по его словам, Эстония должна сама решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

Ранее в МИД Украины оценили возможность введения визового режима с Россией.