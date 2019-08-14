В МИД Украины оценили возможность введения визового режима с Россией
- Reuters
«Если такая задача будет поставлена, мы её выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся», — отметил Заяц в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По его словам, в настоящее время в России действует пять консульских учреждений Украины, но при этом общий состав дипломатического корпуса не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал и дежурных комендантов.
«Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся — нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России», — подчеркнул представитель украинского МИД.
В июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об отсутствии необходимости введения визового режима с Россией.
В январе глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о разработке системы предварительной регистрации для россиян, которые планируют посетить Украину.