В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
- РИА Новости
«Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?» — сказал Данилюк в интервью изданию «Левый берег».
По его словам, если всё же будет политическое решение о введении визового режима с Россией, то СНБО будет его анализировать на предмет того, что даст его практическое применение.
Также в ходе интервью Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
В январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены приехать на Украину.