В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
  • РИА Новости

«Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?» — сказал Данилюк в интервью изданию «Левый берег». 

По его словам, если всё же будет политическое решение о введении визового режима с Россией, то СНБО будет его анализировать на предмет того, что даст его практическое применение.

Также в ходе интервью Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.

В январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения механизма предварительной регистрации для россиян, которые намерены приехать на Украину.

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