Опубликовано видео с задержанием угрожавшего взорвать мост в Киеве

Нацполиция Украины опубликовала видео с задержанием мужчины, который угрожал взорвать мост в Киеве.

На кадрах, которые выложил в Facebook глава пресс-службы ведомства Ярослав Тракало, видно, как мужчина выбросил из машины оружие, вышел из автомобиля и лёг на асфальт.

Ранее неизвестный, находясь на мосту в Киеве, угрожал его взорвать. По некоторой информации, мужчина, вооружённый карабином, сделал несколько выстрелов в воздух.

Полиция задержала злоумышленника. По данным правоохранителей, угрожавший взорвать мост мужчина в прошлом был военнослужащим.