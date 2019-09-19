Опубликовано видео с задержанием угрожавшего взорвать мост в Киеве

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Нацполиция Украины опубликовала видео с задержанием мужчины, который угрожал взорвать мост в Киеве.
Опубликовано видео с задержанием угрожавшего взорвать мост в Киеве
  • © RT

На кадрах, которые выложил в Facebook глава пресс-службы ведомства Ярослав Тракало, видно, как мужчина выбросил из машины оружие, вышел из автомобиля и лёг на асфальт.

Ранее неизвестный, находясь на мосту в Киеве, угрожал его взорвать. По некоторой информации, мужчина, вооружённый карабином, сделал несколько выстрелов в воздух

Полиция задержала злоумышленника. По данным правоохранителей, угрожавший взорвать мост мужчина в прошлом был военнослужащим.

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