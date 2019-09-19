Депутат Рады призвал идти на жертвы для разрешения конфликта в Донбассе

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Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев призвал власти страны пойти на жертвы для разрешения конфликта в Донбассе.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NEWSONE.

«Мы понимаем, что переговоры — это постоянно какие-то уступки. Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона. В этом вопросе должен быть компромисс», — сказал он.

Вместе с этим парламентарий добавил, говоря про вопросы, касающиеся суверенитета Украины: «Мы не готовы их обсуждать».

«Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведёт к её фактическому распаду», — добавил Гетманцев.

Отдельно депутат подчеркнул, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать лишь дипломатией, у этой проблемы военного решения нет.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона рассматривает возможность введения миротворческой миссии в Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей.

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