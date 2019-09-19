Гончарук высказался об увольнении главы Института нацпамяти Украины
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Правительство поддержало решение об освобождении Владимира Вятровича от должности председателя Украинского института национальной памяти. Спасибо Владимиру и команде за всю сделанную за эти годы работу и достижения. Ключевые направления работы Института останутся неизменными», — написал он.
Премьер подчеркнул, что данное заведение сохраняет статус органа госвласти.
Ранее глава Украинского института национальной памяти Вятрович был уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.