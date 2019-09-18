Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
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«Я завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет», — сообщил Вятрович на своей странице в Facebook.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на Вятровича, решение о его увольнении принял кабинет министров, о чём будет официально объявлено.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича.
В частности, Вятрович заявлял о планах уничтожить на Украине «легенды об общности украинцев и русских».