Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

«Я завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет», — сообщил Вятрович на своей странице в Facebook.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Вятровича, решение о его увольнении принял кабинет министров, о чём будет официально объявлено.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича.

В частности, Вятрович заявлял о планах уничтожить на Украине «легенды об общности украинцев и русских».