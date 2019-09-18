Полиция обнаружила оружие у угрожавшего взорвать мост в Киеве

В полиции сообщили об обнаружении огнестрельного оружия у мужчины, который угрожал взорвать мост в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артём Шевченко.

«На месте обнаружили тубус от гранатомёта и охотничье оружие. Также были изъяты нарезной карабин и пистолет», — написал он в Facebook.

Он также отметил, что на месте ЧП работают следователи.

Ранее неизвестный, находясь на мосту в Киеве, угрожал его взорвать. По некоторой информации, мужчина, вооружённый карабином, сделал несколько выстрелов в воздух.

Полиция задержала злоумышленника. По их данным, угрожавший взорвать мост мужчина в прошлом был военнослужащим.