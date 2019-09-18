Полиция обнаружила оружие у угрожавшего взорвать мост в Киеве
- Reuters
«На месте обнаружили тубус от гранатомёта и охотничье оружие. Также были изъяты нарезной карабин и пистолет», — написал он в Facebook.
Он также отметил, что на месте ЧП работают следователи.
Ранее неизвестный, находясь на мосту в Киеве, угрожал его взорвать. По некоторой информации, мужчина, вооружённый карабином, сделал несколько выстрелов в воздух.
Полиция задержала злоумышленника. По их данным, угрожавший взорвать мост мужчина в прошлом был военнослужащим.