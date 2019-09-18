В Совфеде оценили слова главы МИД Украины о формуле Штайнмайера

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
В Совфеде оценили слова главы МИД Украины о формуле Штайнмайера
  • РИА Новости

«Он (Пристайко. — RT) говорит о том, что они дали согласие на формулу Штайнмайера, но без дополнительных объяснений... непонятно, на какую формулу и в каком объёме дано согласие», — заявил Морозов.

Он также сравнил формулу Штайнмайера с Минскими соглашениями, подчеркнув важность их выполнения в полном объёме.

«В данном случае либо согласны (со всеми положениями формулы. — RT) целиком, либо обсуждать какие-то отрывочные пункты, которые нравятся или не нравятся, смысла нет. Формула Штайнмайера, как и Минские соглашения, имеет смысл только как общий план со всеми взаимосвязанными пунктами», — добавил сенатор.

Ранее Пристайко заявил о достижении договорённости по формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября.

Позднее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев на заседании группы отказался подписать формулу Штайнмайера

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить