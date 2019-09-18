В Совфеде оценили слова главы МИД Украины о формуле Штайнмайера
- РИА Новости
«Он (Пристайко. — RT) говорит о том, что они дали согласие на формулу Штайнмайера, но без дополнительных объяснений... непонятно, на какую формулу и в каком объёме дано согласие», — заявил Морозов.
Он также сравнил формулу Штайнмайера с Минскими соглашениями, подчеркнув важность их выполнения в полном объёме.
«В данном случае либо согласны (со всеми положениями формулы. — RT) целиком, либо обсуждать какие-то отрывочные пункты, которые нравятся или не нравятся, смысла нет. Формула Штайнмайера, как и Минские соглашения, имеет смысл только как общий план со всеми взаимосвязанными пунктами», — добавил сенатор.
Ранее Пристайко заявил о достижении договорённости по формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября.
Позднее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев на заседании группы отказался подписать формулу Штайнмайера.