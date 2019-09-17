Евродепутат от Германии оценил ситуацию со свободой СМИ на Украине

Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра заявил, что ситуация со свободой СМИ на Украине «находится на низком уровне».

«Мы должны признать, что ситуация со свободой СМИ на Украине находится на низком уровне, поскольку сейчас мы видим необычные случаи атак на свободу прессы», — цитирует «112 Украина» Кра.

По его мнению, «абсолютно недопустимо закрывать телеканалы только потому, что власти не нравится, что там показывают реальность».

«Если Украина хочет присоединиться к ЕС или хочет быть его партнёром, вы должны понимать, что даже оппозиционная мысль может быть озвучена», — добавил евродепутат.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил о важности того, чтобы новые украинские власти обеспечили безопасность и свободу СМИ.