Евродепутат от Германии оценил ситуацию со свободой СМИ на Украине
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«Мы должны признать, что ситуация со свободой СМИ на Украине находится на низком уровне, поскольку сейчас мы видим необычные случаи атак на свободу прессы», — цитирует «112 Украина» Кра.
По его мнению, «абсолютно недопустимо закрывать телеканалы только потому, что власти не нравится, что там показывают реальность».
«Если Украина хочет присоединиться к ЕС или хочет быть его партнёром, вы должны понимать, что даже оппозиционная мысль может быть озвучена», — добавил евродепутат.
Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил о важности того, чтобы новые украинские власти обеспечили безопасность и свободу СМИ.