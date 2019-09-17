Евродепутат от Германии оценил ситуацию со свободой СМИ на Украине

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Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра заявил, что ситуация со свободой СМИ на Украине «находится на низком уровне».
Евродепутат от Германии оценил ситуацию со свободой СМИ на Украине
  • Pixabay

«Мы должны признать, что ситуация со свободой СМИ на Украине находится на низком уровне, поскольку сейчас мы видим необычные случаи атак на свободу прессы», — цитирует «112 Украина» Кра.

По его мнению, «абсолютно недопустимо закрывать телеканалы только потому, что власти не нравится, что там показывают реальность».

«Если Украина хочет присоединиться к ЕС или хочет быть его партнёром, вы должны понимать, что даже оппозиционная мысль может быть озвучена», — добавил евродепутат.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил о важности того, чтобы новые украинские власти обеспечили безопасность и свободу СМИ.

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