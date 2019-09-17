В Фонде защиты национальных ценностей прокомментировали ситуацию с главой Sputnik Молдавия

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с главой Sputnik Молдавия Владимиром Новосадюком.

Он напомнил, что 19 сентября в Кишинёве начнётся Молдавско-российский экономический форум, и Новосадюк заявлен как один из спикеров.

«То, что в канун этого масштабного российско-молдавского форума задержали руководителя агентства Sputnik Молдавия, не может не возмущать», — сказал Малькевич.

По его словам, на конференции ОБСЕ в Варшаве он обратился к представителю этой организации по свободе СМИ Арлему Дезиру по поводу Новосадюка.

Ранее Новосадюк заявил, что ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.