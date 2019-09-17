Глава Sputnik Молдавия сообщил о предъявленном ему обвинении

Глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк заявил, что ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

«В семь утра у меня провели обыск, ничего не нашли, поехали в прокуратуру на допрос. Там я сказал, что невиновен, не чувствую, что виноват. Мне предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры (бизнесмена Илана. — RT) Шора. Я был среди учредителей Unibank», — сказал он.

По его словам, во время обыска у него дома был изъят только мобильный телефон, передаёт РИА Новости.

Он был отпущен под подписку о невыезде на 60 дней с возможность выезда после уведомления властей.

В прокуратуре сообщили, что провели обыски у Новосадюка, а операция была связана с делом, возбуждённым в 2015 году, о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии в 2014 году.

Ранее в агентстве Sputnik заявили, что Кишинёве был задержан Владимир Новосадюк.

При этом в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии отметили, что не могут подтвердить факт его задержания, сообщив, что в отношении журналиста ведутся следственные действия.

В МИД России заявляли, что проверяют информацию о его задержании.