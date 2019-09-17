МИД России проверяет данные о задержании главы Sputnik Молдавия
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в агентстве заявили, что Кишинёве был задержан глава Sputnik Молдавия.
Позднее в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что не могут подтвердить факт задержания Новосадюка. При этом в ведомстве сообщили, что в отношении журналиста ведутся следственные действия.
В мае по прилёте в аэропорт Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем.
По его словам, данный шаг был предпринят с формулировкой «Угроза национальной безопасности».