МИД России проверяет данные о задержании главы Sputnik Молдавия

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В Министерстве иностранных дел России проверяют информацию о задержании в Кишинёве главы Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка.
МИД России проверяет данные о задержании главы Sputnik Молдавия
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в агентстве заявили, что Кишинёве был задержан глава Sputnik Молдавия.

Позднее в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что не могут подтвердить факт задержания Новосадюка. При этом в ведомстве сообщили, что в отношении журналиста ведутся следственные действия.

В мае по прилёте в аэропорт Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. 

По его словам, данный шаг был предпринят с формулировкой «Угроза национальной безопасности».

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