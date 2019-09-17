Эксперт оценил «формулу Зеленского» по Донбассу
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«Пристайко отказывается от тех условий, которые были заложены в «Минск-2». Глава украинского МИД отказался предоставлять автономию Донбассу, заявив, что новый вариант закона не будет вноситься в тело Конституции, а старый вариант истекает в декабре», — сказал Безпалько.
Что касается позиции самого Зеленского, то его слова на этот счёт и заявления его офиса по этому поводу эксперт назвал «очень странными».
Как напомнил Безпалько, Зеленский называет Донбасс и Крым своими детьми, а его министр иностранных дел утверждает, что Киев не намерен исполнять «Минск-2».
Ранее в Госдуме прокомментировали «формулу Зеленского» по Донбассу.