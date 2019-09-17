Полиция завела дело по факту поджога дома экс-главы Нацбанка Украины

Национальная полиция Киевской области возбудила уголовное дело по факту поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

«Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 («умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции также заявили, что на кадрах с камер наблюдения был замечен неизвестный, который перелезал через забор дома Гонтаревой.

Ранее стало известно, что под Киевом неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка.

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал этот инцидент «недопустимым проявлением криминального давления».