Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.

Как отметил сенатор на своей странице в Twitter, заявление Зеленского о том, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса возможны только после вывода оттуда «всех войск», вызывает вопросы.

«Пока у Зеленского вместо плана выполнения Минских соглашений есть программа их невыполнения. Вывода каких войск он ждёт для проведения выборов в Донбассе?» — написал он.

Вместе с этим политик добавил, что в подписанных украинскими властями Минских соглашениях ничего не говорится о каких-либо войсках, при этом в них есть пункты об особом статусе Донбасса и амнистии, против чего в настоящий момент выступает Киев.

«Сумятица», — заключил Пушков.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона занимается подготовкой пакета предложений, направленных на упрощение жизни людей на территории Донбасса.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.