Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.

Как отметил сенатор на своей странице в Twitter, заявление Зеленского о том, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса возможны только после вывода оттуда «всех войск», вызывает вопросы.

«Пока у Зеленского вместо плана выполнения Минских соглашений есть программа их невыполнения. Вывода каких войск он ждёт для проведения выборов в Донбассе?» — написал он.

Вместе с этим политик добавил, что в подписанных украинскими властями Минских соглашениях ничего не говорится о каких-либо войсках, при этом в них есть пункты об особом статусе Донбасса и амнистии, против чего в настоящий момент выступает Киев.

«Сумятица», — заключил Пушков.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона занимается подготовкой пакета предложений, направленных на упрощение жизни людей на территории Донбасса.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить