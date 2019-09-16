Белоруссия заявила о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией

В вопросе интеграции России и Белоруссии есть «красные флажки» — суверенитет и независимость каждой из стран, заявила в интервью изданию «Наша Нива» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По её словам, в основе любых процессов лежит тезис о независимости двух государств.

«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идём на те шаги, которые экономически целесообразны», — сказала она.

Как указала Эйсмонт, никаких совместных органов не создаётся, поскольку к этому страны не готовы».

Она прокомментировала публикацию газеты «Коммерсантъ», в которой говорилось о «программе экономической интеграции» стран, а характер интеграции описывался с использованием принципа конфедеративности.

«Все громкие термины, используемые в приведённой статье (конфедерация, федерация и так далее), мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы», — отметила она.

По её заявлению, в нынешней интеграционной работе «стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия».

Как подчеркнула Эйсмонт, программа интеграции станет «программой только тогда, когда её подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете».

«Опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается», — заключила она.

Ранее в Кремле, комментируя сообщения СМИ, отметили, что конкретных сроков утверждения дорожной карты интеграции пока нет.

Указывалось, что план по продолжению шагов в рамках интеграции пока не раскрывался, в связи с чем эта информация носит сугубо предварительный характер.