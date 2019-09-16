Белоруссия заявила о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией

Короткая ссылка
В вопросе интеграции России и Белоруссии есть «красные флажки» — суверенитет и независимость каждой из стран, заявила в интервью изданию «Наша Нива» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Белоруссия заявила о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией
  • Reuters

По её словам, в основе любых процессов лежит тезис о независимости двух государств.

«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идём на те шаги, которые экономически целесообразны», — сказала она.

Как указала Эйсмонт, никаких совместных органов не создаётся, поскольку к этому страны не готовы».

Она прокомментировала публикацию газеты «Коммерсантъ», в которой говорилось о «программе экономической интеграции» стран, а характер интеграции описывался с использованием принципа конфедеративности.

«Все громкие термины, используемые в приведённой статье (конфедерация, федерация и так далее), мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы», — отметила она.

По её заявлению, в нынешней интеграционной работе «стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия».

Как подчеркнула Эйсмонт, программа интеграции станет «программой только тогда, когда её подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете».

«Опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается», — заключила она.

Ранее в Кремле, комментируя сообщения СМИ, отметили, что конкретных сроков утверждения дорожной карты интеграции пока нет. 

Указывалось, что план по продолжению шагов в рамках интеграции пока не раскрывался, в связи с чем эта информация носит сугубо предварительный характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить