Гончарук призвал «сделать Украину снова великой»

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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве процитировал предвыборный лозунг лидера США Дональда Трампа и призвал «сделать Украину снова великой».
Гончарук призвал «сделать Украину снова великой»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает издание «Гордон».

Гончарук пообещал, что 2020 год станет на Украине годом «больших системных реформ».

В частности, он заявил о планах нового правительства открыть рынок земли, либерализовать трудовые отношения, решить демографический кризис, а также провести инвентаризацию и перепись населения.

В заключение украинский премьер напомнил, что четыре года назад на форуме выступал Трамп, «в которого тогда никто не верил».

«Его выражение я хочу немного перефразировать: «Let's make Ukraine great again» (Давайте сделаем Украину снова великой. — RT)», — призвал он.

Ранее Гончарук заявил, что Украина намерена продемонстрировать Москве «собственный успех».

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