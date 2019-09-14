Гончарук призвал «сделать Украину снова великой»
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Об этом сообщает издание «Гордон».
Гончарук пообещал, что 2020 год станет на Украине годом «больших системных реформ».
В частности, он заявил о планах нового правительства открыть рынок земли, либерализовать трудовые отношения, решить демографический кризис, а также провести инвентаризацию и перепись населения.
В заключение украинский премьер напомнил, что четыре года назад на форуме выступал Трамп, «в которого тогда никто не верил».
«Его выражение я хочу немного перефразировать: «Let's make Ukraine great again» (Давайте сделаем Украину снова великой. — RT)», — призвал он.
Ранее Гончарук заявил, что Украина намерена продемонстрировать Москве «собственный успех».