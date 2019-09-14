Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
- РИА Новости
«Я хочу сегодня представить вам нового главу областной государственной администрации. Очень молодой человек — Александр Бондаренко», — заявил Зеленский.
Также он сказал, что все новые губернаторы должны до Нового года продемонстрировать, как справляются с обязанностями.
При этом Бондаренко отметил, что у него много приоритетов, в том числе новый современный аэропорт, дорога, инфраструктурные объекты и улучшение экологического состояния области.
Ранее Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома».