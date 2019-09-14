Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области

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Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского лидера.
Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
  • РИА Новости

«Я хочу сегодня представить вам нового главу областной государственной администрации. Очень молодой человек — Александр Бондаренко», — заявил Зеленский.

Также он сказал, что все новые губернаторы должны до Нового года продемонстрировать, как справляются с обязанностями.

При этом Бондаренко отметил, что у него много приоритетов, в том числе новый современный аэропорт, дорога, инфраструктурные объекты и улучшение экологического состояния области. 

Ранее Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома».

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