Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского лидера.

«Я хочу сегодня представить вам нового главу областной государственной администрации. Очень молодой человек — Александр Бондаренко», — заявил Зеленский.

Также он сказал, что все новые губернаторы должны до Нового года продемонстрировать, как справляются с обязанностями.

При этом Бондаренко отметил, что у него много приоритетов, в том числе новый современный аэропорт, дорога, инфраструктурные объекты и улучшение экологического состояния области.

Ранее Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома».