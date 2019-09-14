Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
- РИА Новости
«Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трёх членов «нормандской четвёрки» к реальным сдвигам», — написал Пушков в своём Twitter.
Он напомнил, что при бывшем украинском президенте Петре Порошенко Киев в течение пяти лет блокировал процесс урегулирования в Донбассе и «всё больше отторгал» регион.
«Теперь пришло время уступок для Украины», — подчеркнул сенатор.
Ранее Кучма выразил опасение, что на встрече «нормандской четвёрки» Зеленскому будет нелегко отстаивать свою позицию из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые попытаются убедить его пойти на уступки России.