Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
  • РИА Новости

«Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трёх членов «нормандской четвёрки» к реальным сдвигам», — написал Пушков в своём Twitter.

Он напомнил, что при бывшем украинском президенте Петре Порошенко Киев в течение пяти лет блокировал процесс урегулирования в Донбассе и «всё больше отторгал» регион.

«Теперь пришло время уступок для Украины», — подчеркнул сенатор.

Ранее Кучма выразил опасение, что на встрече «нормандской четвёрки» Зеленскому будет нелегко отстаивать свою позицию из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые попытаются убедить его пойти на уступки России.

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