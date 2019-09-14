Историк оценил слова Кравчука о референдуме на Украине в 1991 году

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление первого украинского президента Леонида Кравчука о том, что в 1991 году украинцы в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
Историк оценил слова Кравчука о референдуме на Украине в 1991 году
  • © Евгений Котенко
  • РИА Новости

«Это (заявление. — RT) абсолютно соответствует действительности. Конечно, сама предыстория референдума, его проведение, те идеи, которые вкладывали украинские политики, в том числе Леонид Кравчук, в проведение референдума, подразумевали, что украинские граждане голосуют за независимую Украину в союзе с Россией», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что Леонид Кравчук манипулировал мнением украинцев в период распада СССР.

«К сожалению, за прошедшее время украинская элита не нашла ничего лучше, чем использовать для достижения своих корыстных политических целей идеи маргинальной части, направленной на отрыв Украины от России, и это дало свои плоды... Я уверен, что и сейчас подавляющее большинство украинцев выступает за нормализацию отношений с Россией», — добавил Шаповалов.

Ранее Кравчук рассказал, что в 1991 году жители Украины на референдуме голосовали за «независимую Украину, но с Россией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить