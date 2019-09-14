Историк оценил слова Кравчука о референдуме на Украине в 1991 году

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление первого украинского президента Леонида Кравчука о том, что в 1991 году украинцы в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.

«Это (заявление. — RT) абсолютно соответствует действительности. Конечно, сама предыстория референдума, его проведение, те идеи, которые вкладывали украинские политики, в том числе Леонид Кравчук, в проведение референдума, подразумевали, что украинские граждане голосуют за независимую Украину в союзе с Россией», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что Леонид Кравчук манипулировал мнением украинцев в период распада СССР.

«К сожалению, за прошедшее время украинская элита не нашла ничего лучше, чем использовать для достижения своих корыстных политических целей идеи маргинальной части, направленной на отрыв Украины от России, и это дало свои плоды... Я уверен, что и сейчас подавляющее большинство украинцев выступает за нормализацию отношений с Россией», — добавил Шаповалов.

Ранее Кравчук рассказал, что в 1991 году жители Украины на референдуме голосовали за «независимую Украину, но с Россией».