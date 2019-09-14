На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах правительства страны соединить водным маршрутом Балтийское и Чёрное моря. Об этом он сказал в ходе 16-й встречи «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве.

По словам Гончарука, у украинского правительства есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, по которым начинаются «коммуникации».

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путём, например, Балтийское и Чёрное моря. Это абсолютно реально», — цитирует его РИА Новости.

Премьер Украины добавил, что с Польшей и Белоруссией необходимо договориться о «40 водных путях», для этого нужно «строить конструктивные отношения».

«Мы уже начали это делать», — сказал Гончарук.

Ранее Гончарук заявил о планах Украины присоединиться к энергорынку Европы.