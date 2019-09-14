На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
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По словам Гончарука, у украинского правительства есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, по которым начинаются «коммуникации».
«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путём, например, Балтийское и Чёрное моря. Это абсолютно реально», — цитирует его РИА Новости.
Премьер Украины добавил, что с Польшей и Белоруссией необходимо договориться о «40 водных путях», для этого нужно «строить конструктивные отношения».
«Мы уже начали это делать», — сказал Гончарук.
Ранее Гончарук заявил о планах Украины присоединиться к энергорынку Европы.