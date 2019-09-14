Четверо военных получили ранения в результате ЧП на складе в Казахстане

Министерство обороны Казахстана сообщило, что при проведении работ по очистке территории сгоревшего арсенала в городе Арысь произошёл хлопок. В результате ЧП ранения получили четверо военнослужащих.

«На территории города Арысь при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошёл хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения», — приводит РИА Новости заявление оборонного ведомства. На арсенале в Арыси 24 июня произошло возгорание, которое повлекло разрыв части боеприпасов. Сообщалось, что погибли четыре человека, 45 — были госпитализированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после инцидента на арсенале.