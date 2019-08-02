Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло четырёх

Число погибших в результате серии взрывов на арсенале в городе Арысь в Казахстане достигло четырёх человек.

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Восьмилетний мальчик из Арыси умер в детской больнице №2 Нур-Султана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Казахстана. На арсенале в Арыси 24 июня произошло возгорание, которое повлекло разрыв части боеприпасов. Сообщалось, что погибли три человека, 45 — были госпитализированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после инцидента на арсенале.