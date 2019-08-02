Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло четырёх

Короткая ссылка
Число погибших в результате серии взрывов на арсенале в городе Арысь в Казахстане достигло четырёх человек.
Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло четырёх
  • © Кадр: видео YouTube

Восьмилетний мальчик из Арыси умер в детской больнице №2 Нур-Султана, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Казахстана.

На арсенале в Арыси 24 июня произошло возгорание, которое повлекло разрыв части боеприпасов. Сообщалось, что погибли три человека, 45 — были госпитализированы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после инцидента на арсенале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить