ПриватБанк заявил, что суд отказал России в пересмотре юрисдикции иска

Короткая ссылка
Гаагский арбитраж отказал России в удовлетворении требования пересмотреть юрисдикцию по иску украинского ПриватБанка о потере активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка.
ПриватБанк заявил, что суд отказал России в пересмотре юрисдикции иска
  • Reuters

Как отмечается, 12 сентября суд отказал российской стороне «в требовании пересмотра решённых вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств».

ПриватБанк настаивает на компенсации в размере $1 млрд.

В феврале кредитное учреждение заявило, что арбитраж поддержал его иск к России о потере активов в Крыму. 

Минюст России указывал, что не признаёт юрисдикцию международного арбитража по рассмотрению таких споров.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить