ПриватБанк заявил, что суд отказал России в пересмотре юрисдикции иска
- Reuters
Как отмечается, 12 сентября суд отказал российской стороне «в требовании пересмотра решённых вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств».
ПриватБанк настаивает на компенсации в размере $1 млрд.
В феврале кредитное учреждение заявило, что арбитраж поддержал его иск к России о потере активов в Крыму.
Минюст России указывал, что не признаёт юрисдикцию международного арбитража по рассмотрению таких споров.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.