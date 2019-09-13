ООН отправила в Донбасс 15,5 тонны гуманитарной помощи

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что Управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев направило в Донбасс 15,5 тонны гуманитарной помощи.

«Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены промышленные товары общим весом 15,5 тонны», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что гуманитарную помощь в регион доставили три грузовика, проехавшие через КПВВ «Новотроицкое».

В августе министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.