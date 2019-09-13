ООН отправила в Донбасс 15,5 тонны гуманитарной помощи
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«Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены промышленные товары общим весом 15,5 тонны», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Отмечается, что гуманитарную помощь в регион доставили три грузовика, проехавшие через КПВВ «Новотроицкое».
В августе министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.