Генпрокурор Украины пообещал не заниматься охотой на ведьм

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство не будет заниматься охотой на ведьм и возбуждать уголовные дела по политическим признакам.
Генпрокурор Украины пообещал не заниматься охотой на ведьм
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», отвечая на вопрос, намерен ли он добиться осуждения экс-президента Украины Петра Порошенко. 

«Мы не собираемся устраивать преследования по партийному признаку. Этого не будет в принципе», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его словам, в ведомстве не будет политических разборок, однако виновные в преступлениях чиновники понесут наказания за свои деяния, несмотря на политическую принадлежность.

Ранее Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить