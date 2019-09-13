Генпрокурор Украины пообещал не заниматься охотой на ведьм

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство не будет заниматься охотой на ведьм и возбуждать уголовные дела по политическим признакам.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», отвечая на вопрос, намерен ли он добиться осуждения экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Мы не собираемся устраивать преследования по партийному признаку. Этого не будет в принципе», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его словам, в ведомстве не будет политических разборок, однако виновные в преступлениях чиновники понесут наказания за свои деяния, несмотря на политическую принадлежность.

Ранее Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников.