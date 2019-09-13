В посольстве США на Украине оценили общение Зеленского и Путина

Короткая ссылка
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прокомментировал общение украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
В посольстве США на Украине оценили общение Зеленского и Путина
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Как сообщает УНИАН, Тейлор отметил, что глава России активнее общается с Зеленским, чем с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского. Не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко. И я считаю, что это хорошее дело, что президент Украины и президент России говорят между собой, есть определённый прогресс», — сказал он.

Тейлор добавил, что, по его мнению, подобный диалог создаёт «потенциал для хороших вещей».

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Кроме того, стороны обсудили важность подготовительной работы для организации встречи в нормандском формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить