В посольстве США на Украине оценили общение Зеленского и Путина

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прокомментировал общение украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает УНИАН, Тейлор отметил, что глава России активнее общается с Зеленским, чем с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского. Не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко. И я считаю, что это хорошее дело, что президент Украины и президент России говорят между собой, есть определённый прогресс», — сказал он.

Тейлор добавил, что, по его мнению, подобный диалог создаёт «потенциал для хороших вещей».

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Кроме того, стороны обсудили важность подготовительной работы для организации встречи в нормандском формате.