Порошенко заявил о тенденции к «сворачиванию демократии» на Украине

Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что попытка отстранить сопредседателя партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко от участия в заседаниях Верховной рады свидетельствует о тенденции к «сворачиванию демократии» на Украине.

«Попытка лишить сопредседателя фракции «ЕС» Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к сворачиванию демократии на Украине», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, подобными действиями депутатов Рады пытаются лишить возможностей для законотворческой работы.

Он отметил, что уже обсудил ситуацию с делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Ранее комитет Верховной рады рекомендовал временно отстранить Геращенко от заседаний за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».