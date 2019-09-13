Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».

В ходе интервью изданию LB.ua Супрун, в частности, спросили о возможных причинах перемены отношения к ней Зеленского до и после президентских выборов.

«Я не встречалась с ним или его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — RT)», — ответила она.

Супрун также заявила, что, по её мнению, Зеленский «играет разные роли».

4 сентября правительство Украины одобрило увольнение Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

В июне Зеленский, комментируя работу украинских министров, отметил разные оценки деятельности Супрун.

При этом он подчеркнул, что его семья предпочитает ходить к другому врачу.