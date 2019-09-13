Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Короткая ссылка
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».

В ходе интервью изданию LB.ua Супрун, в частности, спросили о возможных причинах перемены отношения к ней Зеленского до и после президентских выборов.

«Я не встречалась с ним или его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — RT)», — ответила она. 

Супрун также заявила, что, по её мнению, Зеленский «играет разные роли».

4 сентября правительство Украины одобрило увольнение Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

В июне Зеленский, комментируя работу украинских министров, отметил разные оценки деятельности Супрун.

При этом он подчеркнул, что его семья предпочитает ходить к другому врачу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить