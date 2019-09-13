Климкин отреагировал на возбуждённое в отношении него уголовное дело

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин отреагировал на решение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыть в отношении него уголовное дело о возможном злоупотреблении служебным положением.

«Я даже комментировать это не хочу. Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет», — заявил он в интервью «Радио Свобода»*.

Климкин также выразил мнение, что возбуждённое против него дело не входит в подследственность НАБУ.

«Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жёстко», — подчеркнул бывший министр иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что по постановлению суда НАБУ открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью Климкиным и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

* «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.