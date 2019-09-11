НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина
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Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на ответ из НАБУ.

Отмечается, что уголовное производство зарегистрировано по решению суда, который обязал НАБУ начать расследование.

Дело зарегистрировано 23 августа.

Расследование начато по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что украинское Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос 100 депутатов Верховной рады в связи с уголовным делом об узурпации власти бывшим президентом страны Петром Порошенко и его командой.

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