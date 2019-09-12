Вышинский намерен вернуться в Киев для участия в заседании суда
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Игоря Мокина.
«Председательствующая судья по делу в отпуске до 23 сентября, поэтому 16 сентября будет перенос. По моей информации, Кирилл намерен приехать уже на следующее заседание, чтобы присутствовать лично и доказывать свою невиновность», — сказал юрист.
Ранее Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В состав лиц для обмена с украинской стороны вошёл и Вышинский, который в настоящий момент находится в Москве.
Подробности — в материале RT.