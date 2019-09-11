В Совфеде прокомментировали сообщения о приостановке Киевом расторжения соглашений с Москвой

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.
В Совфеде прокомментировали сообщения о приостановке Киевом расторжения соглашений с Москвой
  • Reuters

«Сейчас правительство, которое утвердила Верховная рада и новый президент, стоит перед серьёзной задачей. У страны тяжёлое экономическое положение», — заявил сенатор.

Как отметил Джабаров, он может допустить, что Киев одумался, пытаясь приостановить процесс и начать обратное движение в сторону восстановления связей и контактов.

«Если это так, то мы это приветствуем, так как Россия считает Украину братским народом», — добавил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить