В Совфеде прокомментировали сообщения о приостановке Киевом расторжения соглашений с Москвой
- Reuters
«Сейчас правительство, которое утвердила Верховная рада и новый президент, стоит перед серьёзной задачей. У страны тяжёлое экономическое положение», — заявил сенатор.
Как отметил Джабаров, он может допустить, что Киев одумался, пытаясь приостановить процесс и начать обратное движение в сторону восстановления связей и контактов.
«Если это так, то мы это приветствуем, так как Россия считает Украину братским народом», — добавил он.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой.