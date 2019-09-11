В Совфеде прокомментировали сообщения о приостановке Киевом расторжения соглашений с Москвой

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

«Сейчас правительство, которое утвердила Верховная рада и новый президент, стоит перед серьёзной задачей. У страны тяжёлое экономическое положение», — заявил сенатор.

Как отметил Джабаров, он может допустить, что Киев одумался, пытаясь приостановить процесс и начать обратное движение в сторону восстановления связей и контактов.

«Если это так, то мы это приветствуем, так как Россия считает Украину братским народом», — добавил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой.