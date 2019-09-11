Миссия МВФ прибыла на Украину

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На Украину прибыла очередная миссия Международного валютного фонда, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Миссия МВФ прибыла на Украину
  • Reuters

«Я ещё раз повторяю: говорить о результатах (переговоров. — RT) ещё рано. На следующей неделе мы выйдем с отдельной коммуникацией по миссии. Миссия сейчас только приехала. Мы готовим и начинаем переговоры», — цитирует «Громадське» Гончарука.

По его словам, во время переговоров Украина намерена заключить с МВФ новое соглашение. Переговоры будут продолжаться до 24 сентября.

В начале сентября Украина погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе «стендбай», начатой в 2014 году.

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