Миссия МВФ прибыла на Украину
- Reuters
«Я ещё раз повторяю: говорить о результатах (переговоров. — RT) ещё рано. На следующей неделе мы выйдем с отдельной коммуникацией по миссии. Миссия сейчас только приехала. Мы готовим и начинаем переговоры», — цитирует «Громадське» Гончарука.
По его словам, во время переговоров Украина намерена заключить с МВФ новое соглашение. Переговоры будут продолжаться до 24 сентября.
В начале сентября Украина погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе «стендбай», начатой в 2014 году.