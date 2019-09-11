В СК Армении сообщили о смерти российского военнослужащего
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«Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы», — цитирует ведомство ТАСС.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В марте вооружённый автоматом 26-летний военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области.
Позднее его тело обнаружили в нежилом здании, рядом с солдатом нашли оружие и боеприпасы.