В СК Армении сообщили о смерти российского военнослужащего

В армянском Гюмри обнаружили тело российского военнослужащего 102-й базы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

© Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com

globallookpress.com

«Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы», — цитирует ведомство ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело. В марте вооружённый автоматом 26-летний военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области. Позднее его тело обнаружили в нежилом здании, рядом с солдатом нашли оружие и боеприпасы.