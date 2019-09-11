В СК Армении сообщили о смерти российского военнослужащего

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В армянском Гюмри обнаружили тело российского военнослужащего 102-й базы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении.
В СК Армении сообщили о смерти российского военнослужащего
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы», — цитирует ведомство ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В марте вооружённый автоматом 26-летний военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области.

Позднее его тело обнаружили в нежилом здании, рядом с солдатом нашли оружие и боеприпасы.

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