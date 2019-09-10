Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие Верховной радой во втором чтении и в целом законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства.

«Давайте посмотрим на реалии. Получится, что теперь большинство Рады сможет отправить законно избранного президента в отставку довольно легко», — заявил он.

Вместе с тем, как отметил эксперт, в силу ситуации на Украине это может спровоцировать новые политические кризисы.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.