Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента
- РИА Новости
«Давайте посмотрим на реалии. Получится, что теперь большинство Рады сможет отправить законно избранного президента в отставку довольно легко», — заявил он.
Вместе с тем, как отметил эксперт, в силу ситуации на Украине это может спровоцировать новые политические кризисы.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.