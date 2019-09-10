Патрушев и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили кибербезопасность
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- РИА Новости
«Патрушев и Зась подписали План реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2019—2020 годы», — приводит ТАСС сообщение российского Совбеза.
Также стороны обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Минска в рамках международных организаций по вопросам глобальной и региональной безопасности.
Ранее Патрушев провёл встречу с новым секретарём Совбеза Молдавии.