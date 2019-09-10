Патрушев и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили кибербезопасность

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась обсудили в Минске координацию совместных мер в области информационной безопасности.
Патрушев и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили кибербезопасность
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Патрушев и Зась подписали План реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2019—2020 годы», — приводит ТАСС сообщение российского Совбеза.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Минска в рамках международных организаций по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Ранее Патрушев провёл встречу с новым секретарём Совбеза Молдавии.

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